第21届利瓦椰枣节将于7月举行 总奖金超873万迪拉姆

阿通社阿布扎比2025年6月16日电 在阿联酋副总统、副总理兼总统办公厅主任谢赫曼苏尔·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下的赞助下，第21届利瓦椰枣节将于7月14日至27日在达夫拉地区的利瓦市举行。

由阿布扎比文化遗产局组织的这一节日，旨在弘扬阿联酋最悠久的文化和农业传统之一。该节日在阿联酋一年一度的椰枣收获季期间举行，突显了棕榈树及其产品在阿联酋社会中的核心地位，认可其为国家文化身份的基石。

今年的活动设有24项比赛，包括12项"马扎伊纳"枣类竞赛，涵盖达巴斯枣、哈利斯枣、法尔德枣、肯纳齐枣、布马安枣、希希枣、扎姆利枣、最大枣串、阿勒达夫拉和利瓦精英枣竞赛以及艾因法尔德枣和哈利斯枣竞赛。此外还有7项水果竞赛，涉及本地和混合品种的柠檬、芒果、红无花果和黄无花果，以及"本地水果篮"竞赛。

该节日还设有三项"模范农场"竞赛，分别在西部和东部的马哈迪尔农业农场以及达夫拉地区举行，此外还有最美丽棕榈叶篮子和用棕榈树干制作的艺术品竞赛。

今年节庆活动的总奖金超过873.5万阿联酋迪拉姆。在阿勒达夫拉优质椰枣竞赛中，第一名将获得20万迪拉姆，第二名15万迪拉姆，第三名10万迪拉姆。利瓦优质椰枣竞赛前三名的奖金分别为12.5万、10万和6万迪拉姆。

除竞赛活动外，该节日还推出丰富多彩的遗产活动、日常活动和文化倡议，旨在保护作为阿联酋丰富遗产和持续繁荣象征的椰枣树。该节日还通过传统市场成为支持当地社区和生产家庭的重要平台，市场内有售卖新鲜椰枣和椰枣制品的摊位、流动咖啡馆、农业工厂、植物苗圃等。

