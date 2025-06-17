阿联酋海岸警卫队成功撤离碰撞油轮24名船员

阿通社阿布扎比2025年6月17日电 阿联酋国民警卫队海岸警卫队17日在阿曼海执行撤离任务，将油轮"ADALYNN"号上的24名船员转移，此前两艘船只在此海域发生碰撞。

该船船员从距离阿联酋海岸24海里的事发地点被搜救船转移至霍尔法坎港。