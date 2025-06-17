迪拜多商品交易中心与AQUA-INDEX合作推出全球首个水资源数字代币

阿通社迪拜2025年6月17日电 迪拜多商品交易中心17日与全球水商品交易先驱AQUA-INDEX签署谅解备忘录。这一具有里程碑意义的合作支持了AQUA-INDEX推出全球首个直接由淡水资源支持的数字资产代币的倡议，将彻底改变全球范围内水资源的交易、估值和管理方式。

这种代币是全球首创，由全球水库中经过验证的、可饮用的优质水作为支撑，将使投资者、套期保值者、交易员和普通大众能够像交易商品一样买卖、持有和提取淡水。通过将金融创新与水市场专业知识相结合，该合作提供了一种切实可行的机制，能够在全球水供应链中释放新的流动性并提高透明度。

在此次合作中，AQUA-INDEX将受益于迪拜多种商品交易中心广泛的全球网络、世界级的服务、先进的基础设施以及领先的商品市场，从而促进水资产的有效交易和投资。AQUA-INDEX将提升全球水资源使用和定价方面的知识获取与交流，并为迪拜多种商品交易中心及其成员公司提供重要的交易和对冲产品。迪拜多种商品交易中心不会直接拥有或管理该代币。

迪拜多商品交易中心执行主席兼首席执行官艾哈迈德·本·苏莱姆表示："全球近一半人口在一年中的至少部分时间面临水资源短缺问题，然而水仍是唯一一种没有成熟、规范市场的关键资源。我们很自豪能与AQUA-INDEX合作，推动建立一个透明、中立且法律上协调一致的水结构和市场，以保障这一长期被低估的资源的未来。"

他表示，这是迪拜多商品交易中心水中心建设过程中的下一个明确里程碑，将不仅把水问题的讨论推至前沿，还将吸引该领域的领军企业，在迪拜打造一个全球性的水创新、安全、可持续最佳实践、知识和教育中心，同时确保这一全球运输量最大的商品能够运抵缺水地区。

AQUA INDEX董事长兼创始人雅科夫·希拉齐表示："根据用水价值定价、依据矿物质含量和质量对水进行标准化，并将水转变为一种新的金融交易资产类别，这将改变世界经济格局。它将建立新的水资源管理层次，从而防止水资源短缺、污染和获取困难。"

该公告是迪拜多种商品交易中心为建立DMCC水中心所做持续努力的一部分，该中心是一个专门面向全球水行业的生态系统，旨在将迪拜打造为水交易和创新的中心、中立枢纽。水中心将水技术创新者、物流供应商和商品交易商汇聚于一个平台。