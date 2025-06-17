迪拜电动汽车充电量同比增长23.6%绿色交通发展迅速

阿通社迪拜2025年6月17日电 迪拜水电局首席执行官兼董事总经理赛义德·穆罕默德·塔耶尔17日宣布，与2024年同期相比，2025年第一季度"绿色充电"计划的电动汽车充电量增长了23.6%。

自2015年至2025年第一季度末，该局通过"绿色充电器"倡议为迪拜酋长国电动汽车充电提供了超过39.159兆瓦时的电力，为电动汽车行驶总里程超过1.95亿公里做出了贡献。

自2015年以来，迪拜的电动汽车使用量显著增加。截至2025年第一季度末，迪拜的电动汽车数量达到3.9万辆，比2024年第一季度增长5.41%，充分证明了该酋长国向可持续、环保的交通方式转型的计划取得了成功。

塔耶尔在该局今日发布的声明中表示："我们支持向绿色交通系统转型，通过降低交通领域的碳足迹实现气候中立，并增强阿联酋和迪拜在电动汽车领域的竞争力，这与阿联酋2050年气候中立战略和迪拜2030年绿色交通战略相一致。"

电动汽车"绿色充电器"计划的注册用户数量从2015年的14家增加到2025年第一季度末的20903家。

迪拜拥有先进的基础设施，包括1100多个电动汽车充电点，其中包括该机构在"绿色充电器"倡议下开发的充电站，以及该机构授权的独立充电点运营商开发的充电站。

根据全球公司"Toluna"进行的一项全面调查，73%的阿联酋居民更喜欢购买电动汽车，而"绿色充电站"为电动汽车提供全天候充电服务，分布在迪拜的许多重要地点。

用户可以通过迪拜电力和水务局的网站、智能应用程序以及其他14个数字平台轻松找到分布在迪拜各地的充电站位置。

迪拜电力和水务局安装的充电站类型包括超快速充电站、快速充电站、公共场所充电站和壁挂式充电站。

该机构允许客户通过其网站和智能应用程序或客户服务中心交互式语音应答系统创建绿色充电账户，使他们能够在车辆注册后一小时内使用该机构的充电站。该机构还允许所有客户，无论他们是否注册了"绿色充电站"计划，都可以通过"访客功能"来享受这项服务。

