阿尔艾因队将迎战尤文图斯 开启世俱杯征程

阿通社华盛顿2025年6月17日电 在美国举行的2025年国际足联俱乐部世界杯上，阿尔艾因足球俱乐部将在G组首轮比赛中迎战意大利劲旅尤文图斯。比赛将于本周四（阿联酋时间凌晨5时）在美国首都华盛顿的奥迪球场进行。

本届世俱杯共有32支球队参赛。阿尔艾因作为上届亚冠联赛冠军之一获得参赛资格，而尤文图斯则凭借国际足联排名获得参赛席位。与阿尔艾因同组的还有英格兰的曼城俱乐部和摩洛哥的维达德体育会。

这将是阿尔艾因队历史上第二次参加世俱杯赛事。2018年，他们曾闯入决赛，对阵西班牙皇家马德里队，成为首支进入该赛事决赛的海湾地区球队。

此次参赛对阿尔艾因而言意义特殊，不仅代表俱乐部，也代表阿联酋足球参加首次扩军后的世俱杯，队员们肩负展现国家形象与俱乐部荣誉的双重使命。

阿尔艾因主教练、塞尔维亚籍教头弗拉迪米尔·伊维奇表示，球队以积极的心态和集体战术为基础迎战本届赛事，“我们不会畏惧大牌对手”。

为备战比赛，阿尔艾因近期引入8名新援，包括5名后卫，分别为摩洛哥球员侯赛因·拉希米、叶海亚·阿卜杜勒哈利克、纳西姆·沙德利，埃及后卫拉米·拉比亚，以及葡萄牙门将鲁伊·帕特里西奥，斯洛文尼亚后卫马塞尔·拉特尼克，奥地利中场阿迪斯·亚希奇和阿根廷球员法昆多·萨巴拉。

中场核心、巴拉圭籍球员亚历杭德罗·罗梅罗·卡库表示，球员们斗志昂扬、备战充分，“我们要为队徽而战，目标是晋级下一轮。对阵尤文图斯的比赛将是挑战，也是证明自我的机会。”

尤文图斯方面，球队宣布已与新任克罗地亚籍主帅伊戈尔·图多尔续约两年，并保留一年优先续约选项。图多尔率队在上赛季意甲联赛中获得第四名，晋级下届欧冠联赛。

目前，尤文图斯队已在美国西弗吉尼亚州的格林布赖尔市展开训练营备战，距华盛顿市中心约300公里，车程超过三小时。

球队阵容方面，伤愈归队的后卫格雷森·布雷默与前锋阿尔卡迪乌什·米利克已随队合练，同时后卫达尼埃莱·鲁加尼与中场菲利普·科斯蒂奇也已结束外租期，分别从阿贾克斯与费内巴切回归。

国际足联已指派美国籍裁判托里·平索执法本场比赛，助理裁判为布鲁克·梅奥与凯瑟琳·尼斯比特，第四官员为来自刚果（金）的让-雅克·恩达拉。



