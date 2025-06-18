第31届北京国际图书博览会在京开幕

阿通社北京2025年6月18日电 第31届北京国际图书博览会18日上午在北京开幕，展会展出中外图书约22万种。

据主办方介绍，本届书展为期五天，将持续至6月22日，吸引来自80个国家和地区的1700多家参展商参展。马来西亚担任今年的主宾国。