阿联酋能源部：阿联酋海岸附近发生船只碰撞事故系导航失误所致

阿通社阿布扎比2025年6月18日电 能源与基础设施部宣布，有关两艘船只在阿曼海发生意外碰撞的初步信息显示，此次事故是由其中一艘船只的航行误判造成的，碰撞地点距离阿联酋海岸约24海里。

在一份声明中，该部门表示，2025 年6月 17日凌晨1点30分，有关部门接到报告称两艘船相撞，其中一艘是悬挂安提瓜和巴布达国旗的油轮“ADALYNN”号，另一艘是悬挂利比里亚共和国国旗的货轮“Front Eagle”号。

该部门补充说，此次事件导致两艘船的外层船体均有轻微表面损伤，发生了一起小规模的漏油事件，其中一艘船的油箱还起火了。相关当局迅速介入并扑灭了火情。两艘船的船员均未受伤。

该部证实，正与相关国际机构协调开展技术调查，调查遵循透明原则，并依照最高国际海事标准进行。

该部门还称赞了救援队伍在处理此次事件时的迅速反应和高效行动。为“ADALYNN”号油轮上的24名船员实施了安全撤离行动，他们被国家卫队海岸警卫队及其他相关海事部门的搜救船安全运送至霍尔法坎港。

该部门重申，将继续对局势进行监测和评估，以确保航行安全和海洋环境保护，对各部门之间的协调配合以及随时准备以专业和高效的方式处理紧急情况表示赞赏。