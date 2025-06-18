巴基斯坦与阿联酋签署政府现代化合作备忘录

阿通社迪拜2025年6月18日电 巴基斯坦总理谢赫巴兹·谢里夫近日与阿联酋政府代表团举行会谈并签署政府现代化战略合作伙伴关系谅解备忘录，双方将在善治、发展规划、政府改革等多个领域开展合作。

谢赫巴兹·谢里夫在会见阿联酋内阁事务部竞争力与知识交流助理部长阿卜杜拉·纳赛尔·卢塔赫和阿联酋驻巴基斯坦大使哈姆德·奥贝德·扎阿比时表示，巴基斯坦致力于加强与阿联酋友好关系，借鉴阿联酋先进的政府管理经验。

备忘录由阿卜杜拉·纳赛尔·卢塔赫和巴基斯坦规划部长阿赫桑·伊克巴尔签署。巴基斯坦副总理兼外交部长穆罕默德·伊萨克·达尔、贸易部长贾姆·卡马尔·汗等出席签字仪式。

巴基斯坦总理指出，巴方正推进数字化和无纸化经济改革，实施无身份海关制度等措施改善行政结构，希望借鉴阿联酋经验建立有效系统，改善基于数据的决策过程。他提及近期访问阿布扎比时与阿联酋总统穆罕默德·本·扎耶德的会面成果丰硕，赞扬阿联酋对巴基斯坦的持续支持。

阿联酋内阁事务部长穆罕默德·阿卜杜拉·卡尔卡维表示，两国自已故国父谢赫·扎耶德时代起建立牢固友好关系。在阿联酋总统和副总统、总理、迪拜酋长穆罕默德·本·拉希德指导下，两国将继续加强合作，推动积极伙伴关系发展。

根据协议，双方将在善治、发展规划、政府部门改革、人力资源开发、城市规划、科学技术等领域交流知识、经验和发展模式，以改善政府绩效。该伙伴关系体现双方加强合作、交流最佳实践、发展机构能力的承诺。

阿卜杜拉·卢塔赫强调，此次合作反映两国领导层加强战略伙伴关系、扩大政府工作合作范围的意愿。他表示，阿联酋和巴基斯坦有着独特历史关系，新协议是落实两国领导人指示的重要举措，旨在扩大合作领域，实现双边合作质的飞跃。

会谈期间，阿联酋代表团还分别会见巴基斯坦副总理兼外交部长穆罕默德·伊萨克·达尔和规划、发展和特别倡议部长阿赫桑·伊克巴尔·乔杜里，财政事务国务部长比拉尔·凯亚尼也出席相关会议。双方就加强政府治理、机构发展和创新领域合作交换意见。



