以色列对伊朗多地发动空袭 双方冲突持续升级

阿通社阿布扎比2025年6月19日电 以色列军方19日宣布，对伊朗首都德黑兰及其他地区发动了一系列空袭。这是以伊双方军事冲突持续升级的第七天。

据报道，以方在打击所谓“军事设施”前，曾要求伊朗两座村庄的居民撤离。伊朗官方媒体称，伊朗防空部队在首都郊区拦截了多架无人机。

伊朗方面表示，当地时间18日晚至19日凌晨，伊朗发射多枚远程弹道导弹，作为“诚实承诺3”行动的一部分，以回应以色列的军事行动，并称相关打击属于自卫行为。

此外，伊朗当局宣布在与伊拉克接壤的克尔曼沙阿省逮捕6名女性，指控她们与以色列情报机构“摩萨德”有关联，并试图非法出境。

伊朗外长赛义德·阿巴斯·阿拉克齐表示，伊朗坚持通过外交途径解决分歧，无意发展核武器，其反应仅限于正当防卫。

在国际外交努力方面，德国新闻社援引外交渠道消息称，德国外长约翰·法迪福尔、法国外长让·努埃尔·巴鲁及英国外长戴维·拉米计划于20日在瑞士日内瓦与伊朗外长举行会晤，寻求缓解当前紧张局势。

俄罗斯总统弗拉基米尔·普京在圣彼得堡国际经济论坛期间会见国际通讯社负责人和代表时表示，伊朗并未向俄方寻求军事支持，双方保持沟通渠道畅通。

另据多家美国媒体报道，美国总统唐纳德·特朗普正研究多项应对当前局势的方案。