阿联酋副总理兼外长与墨西哥经济部长举行会谈

阿通社墨西哥城2025年6月19日电 阿联酋副总理兼外交部长谢赫阿卜杜拉·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下在对墨西哥城进行工作访问期间，与墨西哥经济部长马塞洛·路易斯·埃布拉德举行会谈。

双方在会谈中回顾了两国双边关系，探讨了在经济和投资领域加强关系的途径，并讨论了在能源、先进技术和粮食安全等重要部门扩大合作的机会。

谢赫阿卜杜拉在会谈中强调了阿联酋与墨西哥关系的深度，以及致力于建设支持双方共同利益的经济伙伴关系，为两国实现全面发展和可持续经济繁荣作出贡献。

在工作访问框架内，阿联酋投资部与墨西哥合众国经济部就两国投资合作签署了谅解备忘录。该备忘录由对外贸易国务部长塔尼·泽尤迪博士和墨西哥经济部长马塞洛·路易斯·埃布拉德签署。

阿联酋工商联合会与墨西哥对外贸易、投资和技术商务委员会就建立阿联酋-墨西哥联合商务委员会签署了谅解备忘录。该备忘录由阿联酋外交部经济和商务事务助理部长萨伊德·穆巴拉克·哈贾里和墨西哥对外贸易、投资和技术商务委员会执行主席塞尔吉奥·孔特雷拉斯签署。

双方还签署了关于阿联酋与墨西哥合众国全面经济伙伴关系协定谈判的参考条款，由阿联酋对外贸易国务部长萨尼·本·艾哈迈德·宰尤迪博士和墨西哥经济部长马塞洛·路易斯·埃布拉德签署。

阿联酋国际合作事务国务部长莉姆·哈希米阁下、对外贸易国务部长塔尼·泽尤迪博士阁下、外交部经济和商务事务助理部长萨伊德·穆巴拉克·哈贾里阁下，以及阿联酋驻墨西哥合众国大使萨利姆·拉希德·阿维斯阁下出席了会谈。