联合国：2024年冲突地区针对儿童暴力达"前所未有水平"

阿通社纽约2025年6月20日电 联合国宣布，2024年冲突地区针对儿童的暴力达到"前所未有的水平"，创下自约30年前开始监测这些侵犯行为以来的纪录。

根据联合国秘书长年度报告，"2024年，武装冲突地区针对儿童的暴力达到前所未有的水平，严重侵犯行为数量惊人地比2023年增加了25%"。

报告核实了2024年针对儿童的41370起严重侵犯行为，其中包括2024年发生的36221起侵犯行为和之前发生但在2024年得到确认的5149起侵犯行为，这是约30年前开始监测以来的最高数字。

这一新纪录超过了2023年的纪录，当年针对儿童的侵犯行为比前一年增加了21%。

报告补充说，随着4500多名儿童死亡、7000名儿童受伤，儿童继续承受"持续敌对行动和任意攻击造成的负担"。遭受多重侵犯的儿童受害者数量也显著增加，达到22495名儿童。

联合国在年度报告中汇总了约20个全球冲突地区18岁以下儿童权利侵犯情况。

巴勒斯坦领土在这一严峻统计中位居首位，记录了8500多起针对儿童的侵犯行为，其中大部分归因于以色列军队，包括加沙地带的4800多起。

这一数字包括确认在加沙有1259名巴勒斯坦儿童死亡，联合国表示目前正在核实2024年该地区另外4470名儿童的死亡情况。报告还批评了以色列在黎巴嫩的军事行动，去年有500多名儿童在黎巴嫩死伤。

