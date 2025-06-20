世俱杯首轮16场比赛打进44球 观众超55万人

阿通社纽约2025年6月20日电 国际足联官方统计显示，2025年国际足联俱乐部世界杯扩军版首轮比赛共进行16场比赛，球员们打进44个进球，场均2.75球。总观众人数达55.6369万人，场均观众34773人。

首轮比赛于19日结束，由美国举办、32支来自世界各大洲俱乐部参加的赛事将持续至7月13日。法国巴黎圣日耳曼与西班牙马德里竞技在洛杉矶玫瑰碗球场的比赛创下最高上座率纪录，达80619人，其次是西班牙皇家马德里对阵沙特希拉尔队的62415人，然后是埃及阿赫利对阵美国国际迈阿密的60927人。

赛事共有来自66个不同国籍的球员参与，其中巴西球员最多，有70人，其次是阿根廷57人，西班牙26人。

来自17个国家的球员在比赛中进球，其中阿根廷和法国球员各打进8球领先，葡萄牙和德国球员各打进5球。按大洲分布，欧洲俱乐部进29球，南美俱乐部9球，北美俱乐部3球，亚洲俱乐部2球，非洲俱乐部1球，大洋洲俱乐部首轮未进球。

赛事共有19个右脚进球、13个左脚进球、12个头球。曼彻斯特城的菲尔·福登在对阵摩洛哥皇家体育队时1分51秒的进球是最快进球，德国球员贾迈勒·穆西亚拉（拜仁慕尼黑）是首位上演帽子戏法的球员。

年龄方面，最年轻的球员是拜仁慕尼黑的利纳特·卡尔，17岁113天，最年长的是弗鲁米嫩塞的法比奥，44岁260天。西班牙后卫塞尔吉奥·拉莫斯（蒙特雷）是目前赛事最年长的进球者，39岁79天。

球队阵容方面，欧洲球队平均年龄较小，奥地利萨尔茨堡红牛队首发平均年龄22.7岁，而巴西弗鲁米嫩塞和韩国蔚山现代均为31.2岁。

本轮比赛实施了国际足联新仲裁规则，要求门将在8秒内重新开球。首次正式应用该规则是针对马梅洛迪日落队门将罗农·威廉姆斯在对阵韩国蔚山现代时的情况。

全世界足球迷期待着赛事接下来的比赛轮次，预计将更加激动人心，世界顶级俱乐部和杰出球星参与竞争，力图在首届现代制度扩军版俱乐部世界杯中书写新的历史。

