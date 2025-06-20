阿联酋展馆在北京国际图书博览会广受关注

阿通社北京2025年6月20日电 阿联酋展馆在北京国际图书博览会上受到观众和文学文化爱好者的广泛关注，体现了阿联酋作为国际文化科学辐射中心的作用和地位。

展馆设计独特，突出阿联酋传统文化的同时融入现代元素，使其成为博览会的焦点。与阿联酋作家和思想家的对话会议，以及讨论全球变革背景下中国与中东国家关系的讨论会，增加了展馆的吸引力。

19日的活动包括主题为"阿联酋宽容与共存的愿景"的主要会议，探讨了阿联酋的努力和独特模式，该模式相信宽容共存，建立在使其成为世界和平灯塔的明确支柱之上。与会者确认，共存价值观源自已故谢赫扎耶德·本·苏丹·阿勒纳哈扬的遗产，他使宽容成为国家的方针。

第二场对话会议回顾了阿联酋为促进世界和平、在文化和宗教间建设对话桥梁所做的努力。第三场会议题为"早期智力培育:阿联酋与中国儿童图书出版的首要任务"，突出了国家建设未来一代的战略，阿联酋和中国教育专家和创新者参与。展馆举办的第四场会议讨论了人工智能伦理。

阿联酋展馆组织的讨论会探讨了"阿拉伯书籍在中国读者手中:选择与展望"主题，两国出版商、翻译家和文化专家参与，在博览会观众的广泛参与下，探讨了加强阿拉伯文学在中国市场存在的途径。

多位观众对阿联酋展馆提供的内容表示赞赏，特别是突出阿联酋文化文明发展的图书，并赞扬了为加强阿联酋与中国知识交流所做的努力。

文化部副部长穆巴拉克·纳黑阁下表示，参加北京博览会是国家加强全球文化对话战略的一部分，突出阿联酋作为文明间交流桥梁的作用。他指出，此次参展有助于为与中国文化机构在出版翻译领域的合作开辟新前景，扩大与亚洲大陆文化伙伴关系的视野，展示阿联酋文化活动的全面图景。

2025年北京国际图书博览会是世界最重要的文化活动之一，吸引来自世界各国数千名出版商、思想家和文化人，展示他们的思想文学作品。

