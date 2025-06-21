阿联酋夏季旅游转型成效显著 吸引全球游客

阿通社阿布扎比2025年6月21日电 过去20年来，阿联酋夏季旅游业实现了显著转型，由传统意义上的旅游淡季逐步发展为集购物、娱乐和家庭活动于一体的旺季，得益于世界级的基础设施和丰富的室内活动资源。

作为夏季旅游增长的重要支撑，阿联酋打造了一批全球知名的综合性休闲设施，包括迪拜购物中心、迪拜滑雪场、阿布扎比华纳兄弟世界、法拉利世界和亚斯岛海洋世界等大型封闭式娱乐项目。

当地旅游业专家和官员指出，在各酋长国推出多样化促销和节庆活动，以及面向家庭游客和特定人群的酒店优惠措施支持下，今年夏季游客数量有望持续增长。

今年6月27日至8月31日期间，迪拜将举办“夏季惊喜”活动，涵盖购物折扣、抽奖、娱乐和文化表演等，吸引来自世界各地的游客。沙迦也将开展一系列夏季活动，旨在促进当地商业和旅游发展。

阿联酋经济部旅游发展局局长阿伊莎·阿卜杜勒·拉布·阿菲菲表示，2025年第一季度全国酒店数量增长了2%，同时酒店客房供应和住宿夜数也有所上升，显示旅游行业为迎接夏季高峰已做好准备。

迪拜旅游代理工作组主席、AL RAIS TRAVEL首席执行官穆罕默德·阿尔·雷斯表示，随着促销活动丰富和娱乐设施完备，预计今夏阿联酋将迎来游客数量的大幅增长。他指出，阿联酋以其多样的室内旅游资源，在炎热气候下仍为游客提供舒适、丰富的度假体验。

他特别提到阿布扎比的华纳兄弟世界、迪拜滑雪场和AMG冒险世界等，已成为吸引家庭游客的主要目的地。

卡尔顿阿联酋酒店首席执行官侯赛尼·阿卜杜勒·哈迪指出，阿联酋依托先进的基础设施和强劲的旅游与航空网络，成功克服夏季高温带来的挑战。游客全年到访频繁，夏季酒店入住率和活动参与度均显著上升。

他补充说，航空公司为游客提供便捷的全球通达服务，此外，30%至40%的住宿折扣和针对家庭及儿童的特别优惠，也在激发夏季旅游市场活力方面发挥重要作用。

