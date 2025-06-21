海合会秘书长：以色列袭击伊朗公然侵犯国家主权

阿通社伊斯坦布尔2025年6月21日电 海湾阿拉伯国家合作委员会秘书长贾西姆·巴迪维21日在伊斯兰合作组织外交部长理事会第51届会议上表示，以色列对伊朗的袭击行为表明其无视国际法，海合会强烈谴责这一对国家主权的公然侵犯。

会议当天在土耳其伊斯坦布尔开幕。巴迪维在致辞中重申，海合会呼吁有关各方重回外交轨道，保持克制，确保沟通与外交渠道畅通，这是防止地区局势进一步升级的唯一有效方式。

巴迪维赞扬阿曼苏丹国在推动美伊对话方面所发挥的积极调解作用，呼吁各方秉持理性，倾听外交声音，避免陷入可能蔓延至地区外的冲突之中。

在谈及巴勒斯坦被占领土局势时，巴迪维重申海合会国家坚定支持加沙地带巴勒斯坦民众，呼吁终结巴勒斯坦人民的苦难，解除对加沙的封锁，开放所有口岸，允许人道主义和救援物资及基本生活物资进入，并保障与加沙人民的持续联系。

他强调，应为巴勒斯坦人民提供国际保护，防止其成为攻击目标，敦促各方严格遵守国际法、国际人道主义法以及联合国安理会相关决议。

巴迪维还指出，海合会自伊斯兰合作组织成立以来，始终积极支持其推动伊斯兰世界联合行动的努力，特别是在涉及穆斯林世界核心事务方面发挥了重要作用。

他表示，海合会在伊斯兰紧急首脑会议期间提供政治支持，支持灾区重建，并在各类国际论坛上本着伊斯兰团结精神，坚定维护穆斯林人民的权利。

他强调，海合会在反对“伊斯兰恐惧症”及抵制对伊斯兰教误解和歪曲方面发挥了关键作用，支持伊斯兰合作组织在联合国的各项努力，并通过了促进共存与相互尊重的历史性决议。

巴迪维表示，海湾国家在穆斯林世界积极参与政治调解和冲突解决，推动冲突各方对话，并借助坚实的外交手段增进国际社会对敏感议题的理解。



