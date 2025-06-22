沙迦与哈萨克斯坦探讨扩大经贸合作

阿通社沙迦2025年6月22日电 沙迦工商会与哈萨克斯坦共和国驻迪拜及阿联酋北部总领事馆代表团22日举行会谈，围绕加强经济合作、推动贸易与投资关系发展、促进工商界和私营部门机构之间合作等议题展开深入探讨，重点关注多领域投资机会。

此次会谈在沙迦商会主席阿卜杜拉·苏尔坦·阿勒乌伊斯与哈萨克斯坦共和国总领事阿尔马兹·塔斯波拉特的会晤期间举行，沙迦商会通信与业务部助理总经理阿卜杜勒·阿齐兹·沙姆西出席会议。

双方回顾了当前合作成果，并就通过互派商业代表团、举办专题活动和展览会等方式，进一步拓展经济合作渠道交换意见。会议还重点介绍了包括房地产在内的多个优先发展领域，认为这些领域为深化双方合作提供了有力支撑。

阿勒乌伊斯表示，沙迦商会将继续致力于推动与哈萨克斯坦的商业与投资关系，愿为哈企业在沙迦开展业务提供全方位支持和高质量服务，助力其实现成功投资。

他指出，阿联酋与哈萨克斯坦之间持续深化的友好关系，为双方在高附加值领域加强合作、拓展双向投资创造了有利条件，反映出两国对未来发展的共同愿景。

哈方代表团对沙迦商会在促进双边经济合作中发挥的积极作用表示高度评价，并指出，沙迦凭借其优越的营商环境和完善的基础设施，已成为哈萨克斯坦企业眼中具有吸引力的投资与扩张目的地。代表团表示希望进一步加强合作，举办经济会议，为两国工商界搭建更广阔的合作平台。

