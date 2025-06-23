海合会召开区域研讨会 推进数字经济统计合作

阿通社马斯喀特2025年6月23日电 由海湾阿拉伯国家合作委员会（海合会）统计中心主办的“电子贸易与数字经济统计区域研讨会”23日在阿曼首都马斯喀特开幕，会议为期两天，旨在提升成员国在电子商务和数字经济领域的数据收集与分析能力，推动以数据为基础的政策制定，助力海湾地区统计一体化进程。

来自海合会秘书处、各国统计机构、贸易部、中央银行及其他相关政府部门的代表出席会议。

海湾统计中心总干事安萨尔·本特·阿卜杜拉·瓦希比在开幕式上表示，近年来，电子商务快速发展，已成为数字经济的核心驱动力之一。她援引联合国贸易和发展会议（UNCTAD）2024年报告称，2022年全球电子商务销售额超过27万亿美元，较2016年增长近60%。预计到2025年，海合会国家电子商务市场规模将达333亿美元，到2029年增至461亿美元，年均增长率为10%。

瓦希比指出，这一快速增长对数字经济数据的准确性与时效性提出更高要求。为更有效衡量电子商务对国内生产总值的贡献、识别数字鸿沟并支持经济政策制定，必须建立可靠的数据采集机制。

她表示，海合会贸易合作委员会已授权海湾统计中心制定统一的电子商务统计指标体系，发布信息，并通过执行机制增强数据透明度，以实现成员国在电子商务领域的战略对接。

数字合作组织总干事哈杰尔·哈达维博士表示，数字数据已成为推动可持续发展、政策制定和增强数字赋能的核心要素。她强调，加强数字经济测量能力对于创造就业、促进创新和包容性增长至关重要。

会议首场讨论围绕电子商务和数字经济的衡量展开，强调系统采集与分析电子交易数据对于理解市场动态、支持贸易政策与经济多样化具有关键作用。讨论内容包括交易规模、渠道、商品与服务种类，以及数字消费者行为等指标。

第二场会议重点介绍了海湾统计中心推动的电子商务与数字经济统计项目，目标是建立涵盖成员国的统一数据平台，弥补数据差距，提升统计质量，并推动区域协调与标准化。

会议还就各国统计机构的现状、数据集差距及未来合作机制进行了深入讨论，提出加强机构协作、明确职责分工等建议。

