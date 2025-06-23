阿联酋银行投资稳步增长 2025年一季度总额达7638亿迪拉姆

阿通社阿布扎比2025年6月23日电 阿联酋中央银行23日发布的最新银行业数据显示，2025年第一季度，阿联酋各银行的投资活动持续扩张，截至3月底，银行总投资达7638亿迪拉姆，同比增长14.9%，年初以来增幅达3.9%，环比增长1%。

从投资结构来看，债务证券投资达3432亿迪拉姆，占比居首；对持有至到期债券的投资为3453亿迪拉姆；股票投资达187亿迪拉姆；其他投资则为566亿迪拉姆。

与投资增长相对应，银行信贷总规模也有所扩大，达到2.24万亿迪拉姆，同比增长9.4%。其中，本地信贷为1.868万亿迪拉姆，私营部门贷款达1.377万亿迪拉姆，个人贷款总额为5059亿迪拉姆。

存款方面，阿联酋银行系统吸纳总存款约2.936万亿迪拉姆，其中居民存款为2.687万亿迪拉姆，非居民存款达2486亿迪拉姆。

从地区分布看，阿布扎比银行资产总额增长4.1%，达2.26万亿迪拉姆；迪拜增长2.8%，达2.08万亿迪拉姆；其他酋长国增幅为4.3%，总资产达3817亿迪拉姆。

信贷方面，阿布扎比银行信贷额达1.05万亿迪拉姆，迪拜为9885亿迪拉姆，其他酋长国则为1979亿迪拉姆，分别增长2.6%、2.6%和3.9%。

同期，阿布扎比银行总存款为1.33万亿迪拉姆，迪拜为1.36万亿迪拉姆，其它酋长国为2470亿迪拉姆。