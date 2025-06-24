全球数字经济大会7月2日在京启幕 届时发布“北京数字经济十大标杆应用”

阿通社北京2025年6月24日电 据人民网报道，2025全球数字经济大会将于7月2日在国家会议中心启幕，以“建设数字友好城市”为主题，构建“1+6+N”活动框架，全面展现北京建设全球数字经济标杆城市工作成果，共建人本包容、安全可信与可持续发展的全球数字友好合作新范式。

6月23日，2025全球数字经济大会新闻发布会举行。北京市经济和信息化局副局长、新闻发言人刘维亮介绍，今年大会将强化构建国际合作新平台，推动联合国开发计划署首次成为大会联合主办方，发起成立全球数字经济城市联盟，征集全球数字经济灯塔案例。大会将发布“北京数字经济十大标杆应用”，举办新技术新产品新方案“首发首秀”特色活动，推动新技术新产品在大会中率先应用、推广。

今年全球数字经济大会将激活产业融合发展新动能，举办46场专题论坛。打造全球协作发展新范式，大会海外分会场首次赴欧洲，推广全球数字化转型“中国方案”，还将首次举办京津冀数字经济专题论坛。同时升级市民数字交互新体验，举办数字经济体验周，打造沉浸式互动体验空间。

中国通信企业协会副秘书长赵俊湦介绍，本次大会采用 “一核多翼”布局，1+6+N框架，即1个主会场、多个分会场，6场主论坛、多场专题论坛方式。

6场主论坛将重点围绕数字友好城市建设、国际合作、人工智能、数据要素、数字安全、学术年会展开；重点打造行业品牌论坛，包括观潮论坛、数字经济“她力量”论坛、国际电子竞技发展论坛、全球开源创新发展论坛、数据要素 50人论坛。大会将以“数字友好”为纽带，推动与拉萨、京津冀等地区在数字经济新技术、新应用、新场景方面合作。将全年设置阿联酋、巴塞罗那海外分会场，推介“中国方案、北京标杆”。

本次大会设置“数字经济体验周”，紧扣数字消费加数字友好主线，打造集沉浸式互动体验、展览展示、教育研学、技术验证为一体的综合性数字体验中心，使其成为国际来京数字体验首站、全国数字技术先行先试首发基地、全国沉浸式文旅网红基地、全国科研创新体验基地。

本次大会设置“2025全球数字经济创新大赛”，汇聚具有引领性和发展性国际国内创新项目，重点推出“AIGC 创作者”赛道，推动人工智能技术在传统艺术场景中的应用与落地。

据悉，今年是全球数字经济大会举办五周年，大会还将举办“成果发布会”，集中展示大会举办五年来的成果与亮点，发布《北京数字经济发展蓝皮书》，展望全球数字经济发展趋势，打造“永不落幕”的常态化办会模式。

作为数字经济大会六大主论坛之一，今年数据要素发展论坛主题为“以改革创新加速数据价值释放”。北京市政务服务和数据管理局副局长彭雪海介绍，论坛将通过创新成果展示、中外嘉宾思想碰撞、圆桌对话交流、区域合作等形式，共同探索数据“供、流、用、安”等发展趋势，促进数据要素市场高质量发展。

论坛将充分发挥首都资源优势，以“一区三中心”建设为主线，按照“首发、首创，国内领先”的标准，积极汇聚国家部委、央国企、在京民营企业等各类主体数据要素实践成果，构建引领全国的数据要素成果展示高地。

论坛将围绕数据要素共建、共享、共用，从数据基础设施建设、数据资源流通利用、数据技术联合创新、标准规范互认互通等维度，助力打造多元主体协同联动的数据产业生态合作体系，并促成京津冀乃至更大范围的区域合作，搭建开放共享的生态合作枢纽。还将围绕数据资产流通、数据基础设施、数据赋能等促成中外思想碰撞，形成国际化交流互鉴平台。

彭雪海透露，论坛上，北京、上海、深圳、成都等7省市将签署《国家数据基础设施试点建设合作协议》，在接口标准统一、主体身份互认、数据目录共享、设施多方互联、拓展多元场景等方面开展深入合作。

数据要素发展论坛还将发布数据产业发展白皮书、数据流通利用增值协作网络，以及北京市可信数据空间等一批数据要素成果，并启动数智北京创新中心合作伙伴招募。