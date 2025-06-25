海合会强烈谴责伊朗袭击卡塔尔军事基地

阿通社多哈2025年6月25日电 海湾阿拉伯国家合作委员会（海合会）部长理事会24日晚在卡塔尔多哈召开第49次特别会议。会议对伊朗日前袭击卡塔尔军事基地事件表示严重关切并予以强烈谴责，称其为对卡塔尔主权和领空的严重侵犯，违反国际法与联合国宪章，破坏地区稳定。

会议由各成员国外长出席，强调卡塔尔安全是海合会整体安全的重要组成部分，任何针对成员国的威胁均视为对全体国家的共同威胁。理事会重申对卡塔尔的全面支持与团结，赞赏其武装力量成功应对袭击，并坚决反对任何形式的侵略行为。

理事会呼吁各方恪守联合国宪章与国际准则，遵循睦邻原则，尊重国家主权，不干涉他国内政，通过和平方式解决分歧，避免使用武力或以武力相威胁。

理事会欢迎美国总统特朗普宣布伊朗与以色列达成停火协议，并支持立即停止所有军事行动。理事会赞赏卡塔尔在推动实现停火方面所作努力，呼吁各方利用当前窗口期，通过外交手段推进地区和平。

会议还赞赏特朗普在伊以停火问题上的调解努力，并支持其呼吁推动加沙地区实现永久性停火。

理事会谴责以色列在加沙的军事行动，反对杀害平民和扩大军事控制，强调应保障人道援助顺利进入受影响地区，确保医疗设施正常运作，并呼吁尽快恢复谈判，缓解人道危机。

会议重申，海合会将继续坚持以外交和对话为优先路径，避免局势升级对地区与国际安全造成不良影响。理事会还高度评价阿曼在美伊核问题谈判中的积极作用，赞赏卡塔尔、美国及有关国家为维护地区稳定所作的贡献。

此外，会议强调保护地区空域、海域和航运通道安全，反对针对商业航运、能源设施与国际贸易线路的破坏行为，并表示海合会成员国将继续致力于全球能源市场稳定。