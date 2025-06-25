巴基斯坦与亚行签署3.5亿美元贷款协议 推进女性金融包容

阿通社伊斯兰堡2025年6月25日电 巴基斯坦政府与亚洲开发银行24日签署一项总额为3.5亿美元的贷款协议，支持“女性包容性金融部门发展项目（第二阶段）”，旨在提升女性获得金融服务的能力，推动性别平等与包容性经济发展。

据巴基斯坦联合通讯社报道，该协议由巴经济事务司副秘书萨比娜·库雷希与亚洲开发银行项目执行处负责人迪内什·希瓦科蒂签署。巴基斯坦国家银行同时签署了金融中介贷款项目协议。

该项目旨在通过扩大女性金融资源获取渠道、促进创业与就业机会，实现对女性经济赋权的长期承诺。项目将致力于建立包容性金融政策环境、增加女性专属金融产品供给、强化女性创业技能，并营造公平的金融工作环境。

融资方案包括3亿美元的政策性贷款及5000万美元的金融中介贷款。该举措将为巴基斯坦实现具有包容性、可持续性和韧性的国家发展目标提供资金支持。