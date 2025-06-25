阿联酋与巴基斯坦签署多项合作协议 推进双边关系发展

阿通社阿布扎比2025年6月25日电 阿联酋副总理兼外交部长谢赫阿卜杜拉·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下在阿布扎比会见巴基斯坦副总理兼外交部长穆罕默德·伊萨克·达尔阁下。此次会晤是在阿联酋与巴基斯坦第十二届高级委员会会议期间举行的。

双方就加强两国双边关系、深化各领域合作、促进共同发展等问题深入交换意见。会晤后，两国外长签署了第十二届高级委员会会议纪要。

两国还签署了互免签证谅解备忘录，以及关于建立联合投资机制、促进阿联酋在巴基斯坦战略领域投资的谅解备忘录。阿联酋投资部长穆罕默德·哈桑·苏韦迪阁下与巴基斯坦总理特别助理塔里克·巴杰瓦阁下代表两国签署了投资合作备忘录。

在数字经济合作方面，阿联酋投资部长苏韦迪与巴基斯坦联邦信息技术和通信部国务部长扎尔·哈希姆·汗签署了人工智能和数字经济合作协议。

阿联酋国务部长艾哈迈德·萨耶赫阁下在会议上表示，此次高级委员会会议体现了两国数十年来建立的深厚友谊和合作基础。他高度评价达尔为推进两国关系发展所作的努力，强调巴基斯坦是阿联酋的重要合作伙伴。

他指出，自1971年建交以来，两国关系持续发展，2024年非石油贸易额超过86亿美元。他表示，两国将继续深化在相互尊重、互信基础上的伙伴关系，为两国人民创造更加繁荣的未来。