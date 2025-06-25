新一批阿联酋医疗援助抵达加沙 缓解健康危机

阿通社加沙2025年6月25日电 阿拉伯联合酋长国25日通过“英勇骑士3”人道主义行动，协同世界卫生组织，向巴勒斯坦加沙地带提供新一批紧急医疗援助，以缓解该地区严峻的健康危机。

此次援助由阿联酋在加沙南部设立的野战医院执行发放，内容包括大量基本药物、急需医疗耗材、儿童用药物资、150张配备完善的医疗床位以及6顶可建设临时医疗单元的帐篷，旨在缓解当地医院因受损严重或停运带来的资源压力。

目前，加沙卫生系统面临近乎全面崩溃的局面。医疗机构基础设施受损严重，药品供应中断，导致众多患者，特别是儿童、伤员及慢性病患者，处于高度风险之中。

据介绍，“英勇骑士3”行动将支持医疗领域作为其核心干预方向之一，体现了阿联酋在领导层指导下，对支持巴勒斯坦人民、缓解人道危机的坚定承诺。

此次医疗援助是“英勇骑士3”行动下，阿联酋持续对加沙卫生系统提供支持系列举措的一部分，强调在当前挑战背景下迅速响应、有效干预的重要性。