阿布扎比完成首次无人机快递试飞 助力智能物流新格局

阿通社阿布扎比2025年6月25日电 阿联酋无人机技术企业“LODD”25日宣布，携手投资集团“7X”及其子公司“EMX物流”，在阿布扎比成功完成首例无人机快递试飞任务。这一进展标志着阿联酋在智能物流领域迈出重要一步。

该项目是阿布扎比智能自主系统委员会战略的一部分，并获阿布扎比投资办公室支持，旨在推动酋长国发展智能、一体化的城市交通解决方案。试飞任务由民航总局与综合交通中心监管，在智能与自主车辆产业集群（SAVI）园区内进行。

据介绍，试飞地点位于哈利法市，配送任务由配备吊具的自主无人机执行，包裹从邮政网点安全运送至指定地点，依托先进导航系统完成操作。

阿布扎比投资办公室SAVI项目负责人伊姆兰·马利克表示，这次试飞反映了阿布扎比在智慧与可持续出行方面取得的实际成效，体现出公私协作推动创新生态系统发展的战略意义。

综合交通中心航空运输部负责人哈米德·哈马利指出，确保空域安全是集成无人机运输系统的核心前提，中心正推动相关法规建设，为未来发展营造灵活、安全的监管环境。

“LODD”公司首席执行官拉希德·曼纳伊表示，自主无人机技术拓展了城市快递网络的维度，可大幅提升运营效率与系统响应速度。

“7X”首席执行官塔里克·瓦哈迪表示，试飞成果将有助于扩展“EMX’s”物流网络覆盖能力，满足市场对快速高效服务的不断增长需求。

该试飞为全面部署无人机物流系统奠定基础，未来计划在阿布扎比多个区域推广相关服务，进一步巩固其作为区域智慧航空交通枢纽的全球地位。