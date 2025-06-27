阿布扎比王储出席欧亚经济联盟最高理事会会议并签署经济伙伴关系协定

阿通社明斯克2025年6月27日电 应白俄罗斯邀请，阿布扎比王储谢赫哈利德·本·穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下今日代表阿联酋总统谢赫穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下，出席在白俄罗斯首都明斯克独立宫举行的欧亚经济联盟最高理事会会议。

此次会议由白俄罗斯总统亚历山大·卢卡申科主持，阿联酋作为荣誉嘉宾受邀参加，乌兹别克斯坦、古巴、阿塞拜疆、土库曼斯坦、蒙古、津巴布韦和缅甸等国家领导人亦应邀出席欧亚经济联盟国家元首高级别经济峰会。

在峰会上，谢赫哈利德代表阿联酋致辞，转达了阿联酋总统对与会各国元首和领导人的问候，祝愿峰会圆满成功，并祝欧亚经济联盟成员国及其人民繁荣昌盛。

他感谢白俄罗斯总统卢卡申科对阿联酋的热情接待和邀请，强调阿联酋致力于深化与欧亚经济联盟成员国的友好关系，推动双方在繁荣与共同经济增长方面迈上新台阶，实现互利共赢，拓展更多贸易与投资机遇。

欧亚经济联盟最高理事会会议汇聚了俄罗斯总统弗拉基米尔·普京、白俄罗斯总统亚历山大·卢卡申科、哈萨克斯坦总统卡西姆若马尔特·托卡耶夫和吉尔吉斯斯坦总统萨迪尔·扎帕罗夫等领导人。会议还邀请了欧亚经济联盟观察国和相关国家代表参加，包括古巴总统米格尔·迪亚斯-卡内尔、乌兹别克斯坦总统沙夫卡特·米罗莫诺维奇·米尔济约耶夫，缅甸联邦总理敏昂莱等。

会议期间，阿联酋与欧亚经济联盟签署了经济伙伴关系协定，旨在促进双方贸易便利化，开拓涵盖新能源、物流、建筑等多个关键领域的合作新局面。

谢赫哈利德表示，该协定标志着阿联酋与欧亚经济联盟国家关系发展的重要里程碑，将助力双方持续扩大贸易规模，深化经济合作。他指出，阿联酋期待通过该协定加强本国与联盟成员国商界、投资者及创业者之间的联系，夯实经贸合作基础，展现阿联酋与欧亚经济联盟国家间深厚的友谊与建设性合作。

近年来，阿联酋与欧亚经济联盟国家的非石油双边贸易持续快速增长，2024年同比增长27%，达到290亿美元，较2021年增长超过四倍。此次协议有望进一步促进私营部门合作，强化供应链，支持中小企业及创业者拓展全球业务，推动双方经济合作迈上新台阶。

经济伙伴关系协定由阿联酋外贸部长塔尼·泽尤迪博士阁下，亚美尼亚共和国副总理米希尔-格里戈良阁下，白俄罗斯共和国副总理纳塔利娅-彼得克维奇阁下，哈萨克斯坦副总理兼国家经济部长谢里克·祖曼加林阁下，吉尔吉斯斯坦第一副总理达尼亚尔·阿曼杰尔迪耶夫阁下，俄罗斯副总理阿列克谢-奥沃肖克阁下，以及欧亚经济委员会主席巴基詹·萨金塔耶夫代表各方签署。

