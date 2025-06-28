阿联酋酒店业本土化成效显著 公民就业数量快速增长

阿通社阿布扎比2025年6月28日电 在阿联酋英明领导层支持和优质本土化项目推动下，阿联酋酒店业阿联酋籍员工数量呈现快速增长。其中"纳菲斯"项目发挥了重要作用，成功营造了鼓励公民参与各重要经济部门的环境，包括旅游和酒店业。

这一趋势体现在多项开创性举措中，其中"酒店业职业学徒制项目"最为突出。该项目由迪拜旅游学院与"纳菲斯"项目及万豪国际集团合作推出，为阿联酋公民提供了在酒店和旅游领域获取理论知识和实践技能的机会。

该项目是培养阿联酋青年的重要国家模式之一，结合理论学习和酒店工作场所实践培训，遵循全球最佳实践标准。项目旨在为参与者提供先进职业技能，让他们了解酒店业对支持国家经济的重要性，并在项目结束时提供直接就业机会，在支持公民在私营部门职业成长和发展的专业环境中工作。

据迪拜旅游学院介绍，该项目重点发展客户服务技能，将其作为提供卓越酒店服务体验的基本要素，同时使参与者能够了解酒店主要运营流程，如前台接待、销售和客房服务等，并增强在多元化工作环境中的文化和社会意识。

该项目为期两年，包括40%的课堂理论教学和60%的国际酒店机构实践培训。参与者可获得经认证的酒店业职业文凭，以及工作合同和整个培训期间的月薪，学费由"纳菲斯"项目和参与酒店全额承担。

即将于今年10月启动的第二期项目计划培训20名阿联酋公民。项目要求申请者为阿联酋公民，年满18岁，具备良好的沟通技能和英语能力，对酒店业工作有兴趣、热情和学习愿望，并在纳菲斯平台注册。

参与酒店业职业学徒制文凭项目的学员扎亚卜·纳伊米表示，该项目为他提供了实践培训和行业专家的直接指导，增强了他的信心和技能。他指出，公民开始进入这一行业对他来说是额外的动力，并鼓励年轻人利用这些有前景的机会在酒店和旅游领域建立职业未来。

在"纳菲斯"项目支持下进入该行业的多名公民已在工作岗位上证明了自己的能力，确认了所接受培训项目在发展技能和加强在该行业存在感方面的重要性，"纳菲斯"项目成为帮助他们获得领导职位的基本支柱。

在该领域工作了七年的萨拉·萨伊德表示，机构的支持使得私营部门成为一个有吸引力且稳定的选择。而加亚·曼苏里则从助理职位迅速晋升为执行职位，彼时她还是大学生，她指出该行业对年轻人才更加开放，提供了一个能够迅速成长的激励性环境。

从事客户服务工作的艾哈迈德·巴卢希确认，强化培训从第一天起便帮助他掌握了全面的沟通技巧、问题解决能力以及预订系统的使用技能。



