中国授予国际刑警组织主席埃尔拉斯少将金质“长城纪念章”

阿通社北京2025年6月28日电 中华人民共和国向国际刑警组织主席艾哈迈德·纳赛尔·埃尔拉斯少将博士颁发了金质“长城纪念章”，这是中国公安部授予的最高安全荣誉。颁奖仪式在北京举行，国务委员兼公安部部长王小洪阁下出席。

这枚享有盛誉的勋章，彰显了国际社会对埃尔拉斯少将的高度认可，是中国最负盛名的国家荣誉象征之一。该勋章授予在支持全球安全、加强与中国安全机构合作以及积极打击有组织犯罪、跨国犯罪、恐怖主义和网络安全挑战方面作出卓越贡献的国际杰出人士。

中国公安部强调，此项荣誉体现了中国对埃尔拉斯少将通过担任国际刑警组织主席，领导全球安全合作努力的高度认可。国际刑警组织是拥有196个成员国、百年历史的全球最大国际警察组织，长期致力于维护集体安全与国际协作。

在与公安部部长王小洪阁下会见时，埃尔拉斯少将强调了加强国际刑警组织成员国之间战略协调和信息共享的重要性，尤其是在快速变化的安全形势下，必须采取统一而有效的应对措施。

他对授予的荣誉表示衷心感谢，指出金质“长城纪念章”不仅是对个人的肯定，更是国际社会对国际刑警组织作为全球安全合作平台作用的认可，以及对其保护人民安全、打击有组织犯罪集体努力的高度评价。

他表示，受到中国的表彰是对我们国际刑警组织的又一激励，我们将继续与世界各地的合作伙伴建立伙伴关系，加强合作桥梁。

他强调，这一成就体现了阿联酋在国际安全领域做出的有效贡献及其国家能力，也反映了全球对阿联酋安全领导人在国际组织内为实现和平与安全而工作的信心不断增强。

埃尔拉斯少将是第一位担任国际刑警组织主席的阿拉伯人和阿联酋人，这是该组织历史上的一个里程碑，也是一个历史性的先例，巩固了阿拉伯世界和阿联酋在国际安全版图上的地位。