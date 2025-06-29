沙迦推出“即时许可证”服务以促进投资

阿通社沙迦2025年6月29日电 沙迦经济发展局29日宣布推出“即时营业执照”服务，允许投资者和创业者在无需提交公司章程或经营场所租赁合同的情况下，于首年内即刻获得商业执照，进一步优化营商环境，吸引更多投资落地沙迦。

据介绍，该服务适用于所有无需其他政府机构批准的办公类经济活动，申请者可在一个工作日内完成执照办理，最多可在执照上注册3名员工。此举不仅加快了开业进程，也有助于减少未经许可开展经济活动的现象。

沙迦经济发展局表示，“即时营业执照”旨在缩短投资者的办事流程，提升商业便利度，支持初创企业与现有企业在特定领域拓展业务，从而提高沙迦整体经济活力与竞争力。

该服务作为经济多元化战略的重要组成部分，助力沙迦构建具有全球吸引力的投资环境，同时巩固其作为区域战略产业中心的地位。

沙迦经济发展局指出，申请“即时营业执照”的企业在首年内可直接开展业务，次年再按常规执照要求补交相关文件。该灵活模式被视为对投资者的强力支持，有望激发中小企业和家族企业的创业热情。

局长哈马德·阿里·阿卜杜拉·马哈茂德阁下表示，此项服务是在阿联酋最高委员会成员、沙迦酋长谢赫苏尔坦·本·穆罕默德·卡西米博士殿下的指导和王储、副酋长兼执行委员会主席谢赫苏尔坦·本·穆罕默德·本·苏尔坦·卡西米殿下的监督下推出的，旨在打造国际一流的立法和监管环境，为经济增长与企业可持续发展提供有力保障。

马哈茂德表示，“即时营业执照”服务是沙迦经济发展局推动经济多元化和可持续增长战略的重要一环，体现了沙迦在持续优化营商制度方面的坚定承诺。他指出：“通过简化创办流程，我们希望帮助更多投资者快速进入市场，进一步巩固沙迦作为全球投资目的地的地位。”