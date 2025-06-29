“世界体育峰会”将于12月在迪拜举行

阿通社迪拜2025年6月29日电 迪拜王储、副总理兼国防部长谢赫哈姆丹·本·穆罕默德·本·拉希德·阿勒马克图姆殿下29日指示，将于2025年12月29日至30日在迪拜朱美拉古城举办“世界体育峰会”，该活动由迪拜体育理事会主办，预计将成为全球体育领域规模最大的聚会。

谢赫哈姆丹殿下表示，峰会将汇聚来自全球的重要体育官员、教练、专家及现役与退役运动员，共同探讨体育行业的未来发展。他指出，峰会旨在把握新机遇、应对挑战，使体育在凝聚社会、激励青年、支持经济和人才培养等方面发挥更大作用。

谢赫哈姆丹殿下强调，峰会将关注团队和个人项目的发展，研究如何支持国家队和体育俱乐部提升竞技水平，同时强调教育机构与体育学院在各年龄段人才培养中的重要作用。

峰会期间将举办专题讨论、主旨演讲、研讨会等活动，来自不同体育组织、团队和联合会的代表将就体育产业未来发展进行深入探讨，涵盖经济、法律、监管和社会等多方面议题。

人工智能和数据分析等新技术的快速发展也将成为本次峰会的重点讨论方向，旨在提升体育赛事的观众参与度和经济效益。

近年来，迪拜凭借强大的组织能力和先进的基础设施，已成为全球重要的体育赛事举办城市，吸引众多体育明星和顶级团队到访。