阿联酋与巴基斯坦在阿布扎比举行第二轮政治磋商

阿通社阿布扎比2025年6月29日电 阿联酋与巴基斯坦日前在阿布扎比举行第二轮政治磋商。磋商由阿联酋外交部政治事务副助理部长雷姆·克蒂特与巴基斯坦外交部中东事务助理副部长谢赫里亚尔·阿克巴尔·汗共同主持。

磋商前，阿联酋副总理兼外交部长谢赫阿卜杜拉·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下与巴基斯坦副总理兼外交部长穆罕默德·伊沙克·达尔举行会谈。该会晤在第十二届两国联合部长级委员会会议期间举行。

双方就进一步深化双边关系交换意见，回顾了近期高层互动，积极评价双边经贸合作成果。2024年双方非石油贸易额超过86亿美元，展现出良好增长势头。

双方还就中东等地区局势及联合国安理会相关议题交换看法。阿联酋欢迎巴基斯坦作为安理会非常任理事国发挥的积极作用，并了解其担任2025年7月轮值主席国的准备情况。

双方重申将继续加强在联合国安理会事务中的协调配合，致力于推动地区和平与稳定。

此外，双方还探讨了在筹备2026年由阿联酋与塞内加尔联合主办的联合国水事大会过程中加强合作的具体路径。

双方一致同意将定期举行政治磋商，持续推动双边关系向纵深发展，更好造福两国人民。

阿联酋驻巴基斯坦大使哈马德-奥贝德-扎比阁下、巴基斯坦驻阿联酋大使法伊萨尔·尼亚兹·特尔米兹阁下及两国相关官员出席了此次磋商。