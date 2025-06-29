专家警示网络毒品宣传危害　呼吁加强青少年技术使用监管

阿通社阿布扎比2025年6月29日电 "2025年毒品预防论坛"29日在阿布扎比闭幕。与会专家强调，家长监督在保护青少年免受网络毒品宣传危害方面发挥关键作用。

论坛在玛丽亚岛加利利亚购物中心举办了题为"技术在行为意识中的作用"的互动研讨会。专家指出，过度使用智能设备和现代技术可能削弱青少年社交技能，导致社交孤立和沉迷虚拟世界，增加焦虑抑郁风险。

阿联酋内政部联邦禁毒总局禁毒预防部门负责人拉米亚·艾哈迈德·扎阿比表示，技术发展是现代社会必然趋势，应鼓励青少年学习数字技能和人工智能。但关键在于引导其正确使用技术。

据介绍，毒品贩卖者正利用社交媒体平台等先进手段进行电子营销，接触更广泛人群。专家建议家长帮助子女在使用技术与参与社交活动间保持平衡，谨慎选择交友圈子。

扎阿比强调，论坛重点关注风险预测，特别警示电子游戏长时间占用儿童注意力的危险性。她呼吁家长掌握相关技术，加强对子女网络活动的监管，实现早期干预和有效预防。