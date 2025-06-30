韩国5月接待外国游客163万人次 同比增长14.9%

阿通社阿布扎比2025年6月30日电 韩国旅游发展局30日发布数据显示，5月份访韩外国游客达163万人次，同比增长14.9%，已恢复至2019年同期的109.7%。

数据显示，按国别统计，中国游客48.4万人次位居首位，日本游客29.2万人次、中国台湾游客15万人次、美国游客13.2万人次、菲律宾游客6.1万人次分列其后。

与2019年同期相比，来自中国台湾、美国、菲律宾的游客分别增长47.6%、38.1%和19.8%，日本游客增长1.9%，中国游客达到2019年同期的96.8%。

今年前5个月累计访韩外国游客721万人次，同比增长14.7%，为2019年同期的103.5%。其中，中国游客205万人次居首，日本游客133万人次、中国台湾游客70万人次、美国游客56万人次。

另据统计，5月份韩国出境游客239万人次，同比增长5.4%，恢复至2019年同期的99.6%。今年前5个月韩国出境游客累计1234万人次，为2019年同期的98.6%。