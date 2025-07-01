韩国6月出口同比增长4.3% 创半导体出口新高

阿通社首尔2025年7月1日电 韩国政府1日发布的数据显示，受全球对半导体强劲需求带动，韩国6月出口同比增长4.3%，实现自前一月下滑后的反弹。

据韩国产业通商资源部公布的数据，6月出口总额达598亿美元，创历年同期最高纪录，较5月同比下降1.3%的情况明显改善。

6月进口同比增长3.3%，达到507.2亿美元，实现贸易顺差90.8亿美元。

产业通商资源部表示，半导体和汽车等核心出口产品表现强劲，是推动出口增长的主要动力。

其中，半导体出口同比增长11.6%，达149.7亿美元，创下单月最高纪录。这一增长主要受高带宽存储芯片和DDR5内存等高附加值产品需求推动。汽车出口同比增长2.3%，达63亿美元，同样创下6月最高水平，得益于欧洲市场对电动汽车的强劲需求。

电脑产品（包括固态硬盘）出口同比增长15.2%，达13.3亿美元；生物健康产品出口增长36.5%，达16.6亿美元，均创下6月最高纪录。

船舶出口同比大幅增长63.4%，达25亿美元，实现连续四个月增长。农渔产品出口同比增长7.7%，达10.3亿美元；化妆品出口增长22%，达9.5亿美元。

另一方面，石油产品和石化产品出口分别同比下降2%和15.5%，降至36.2亿美元和33.6亿美元。

从出口市场看，对美国出口同比下降0.5%，为112.4亿美元，受美国政府加征关税措施影响；对中国出口下降2.7%，为104.2亿美元。然而，对东盟国家出口增长2.1%，达97.6亿美元；对欧盟出口增长14.7%，达58亿美元。

对台湾省出口增长31%，达43.4亿美元，创下6月最高纪录。对印度、日本和中东地区的出口分别增长2.3%、3%和14.8%。