美国飓风中心：热带风暴“弗洛西”已成飓风

阿通社墨西哥城2025年7月1日电 热带风暴“弗洛西”已在墨西哥太平洋西南沿海海域增强为一级飓风。据美国国家飓风中心消息，“弗洛西”于当地时间周一晚间升级为一级飓风，最大持续风速达每小时120公里（约合75英里）。