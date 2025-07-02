富查伊拉科学俱乐部签署三项国际合作协议 推动科教全球化

阿通社沙捞越2025年7月2日电 富查伊拉科学俱乐部1日在马来西亚沙捞越与三家国际教育与科技机构签署合作协议，旨在加强国际科技交流，支持国家创新生态系统建设。

本次合作方包括马来西亚青年科学家组织、亚非创新与技术论坛、以及总部位于印度的全球教师促进可持续转型基金会。三份协议涵盖人才培训、赛事组织、平台共建等多个方面，将为阿联酋在科学普及与科技竞赛领域拓展国际参与渠道。

根据协议内容，富查伊拉科学俱乐部将作为亚非创新论坛科学竞赛在阿联酋的官方代表和战略伙伴，负责赛事承办、监督员与教练培训工作。此外，合作方还将提供资源平台与指导支持，共同组织科技教育活动，推动科学知识传播。

俱乐部主任赛义夫· 穆阿伊利博士表示，此次合作是俱乐部未来发展蓝图中的重要节点，有助于提升青少年国际科技竞争力，推动阿联酋在国际科教舞台上的积极参与。他并高度评价合作方在链接阿拉伯教育体系与全球科研网络方面所发挥的桥梁作用。

签约各方代表纷纷表示，与富查伊拉科学俱乐部的合作将促进跨区域人才交流与科研协作，并承诺在技术、运营与平台等方面全力提供支持。

据悉，此次协议有效期为2至3年，可续签，旨在构建长期科教合作机制，深化阿联酋与国际社会在科研与教育可持续发展领域的融合。