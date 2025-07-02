西班牙列伊达省山火致死2人 1.4万人居家避险

阿通社马德里2025年7月2日电 西班牙消防部门2日宣布，在该国东北部加泰罗尼亚自治区列伊达省发生的山火中发现两具遇难者遗体。当地正遭受严重热浪侵袭。

西班牙消防和应急部门发表声明称，消防人员在库斯科镇附近发现两人死亡。加泰罗尼亚自治区政府主席萨尔瓦多·伊拉对此次人员伤亡表示哀悼。

就在几小时前，该地区还发生了一起悲剧：一名2岁儿童在塔拉戈纳北部瓦尔斯市被长时间留在阳光暴晒的停车内，不幸身亡。

由于山火威胁，当地政府已下令约1.4万居民居家避险。列伊达省几乎同时发生了另一起山火。

欧洲2025年7月初正遭受严重且史无前例的热浪冲击，多个国家受到严重影响。西班牙韦尔瓦等地区气温超过46摄氏度。西班牙6月份创下历史最高气温纪录，平均气温达23.6摄氏度，地中海海水温度也升至创纪录水平。

欧洲气象服务机构"哥白尼"数据显示，欧洲升温速度超过全球平均水平，热浪来得更早、持续时间更长，加剧了健康和环境风险。

世界卫生组织对热浪死亡人数上升发出警告，预计未来几天欧洲将有超过4500人因高温死亡。世卫组织呼吁采取预防措施，包括大量饮水、避免在高温时段外出，并特别关注病患、老年人和儿童等易感人群的防护。