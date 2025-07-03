阿布扎比证券交易所启动中东首只区块链债券定价

阿通社阿布扎比2025年7月3日电 阿布扎比证券交易所（ADX）今日宣布，已启动中东地区首只基于区块链分布式账本技术（DLT）的数字债券定价程序。这一创新性产品由阿布扎比第一银行通过汇丰银行的数字资产平台HSBC Orion发行，标志着阿布扎比在金融创新与数字化转型方面迈出重要一步。

本次债券发行是ADX、阿布扎比第一银行与汇丰三方战略合作的成果。该债券结构由国际知名律所参与设计，技术平台由中国香港特别行政区的中央货币市场单位（CMU）运营，确保发行架构符合国际标准。

该数字债券面向全球投资者开放，可通过在CMU、Euroclear和Clearstream开设账户进行认购，或通过参与HSBC Orion平台完成接入，也可经由托管机构代为操作。

随着债券的推出，ADX不断扩展金融产品线，并在代币化金融领域扮演引领角色。数字债券作为基于区块链技术的固定收益产品，具备交易高效、安全性强、结算周期短、透明度高等优势，特别契合全球机构投资者需求。

汇丰银行担任本次发行的全球唯一协调人、主承销商及簿记管理人，全程参与数字债券的结构设计与发行流程。

ADX集团首席执行官阿卜杜拉·努艾米表示，该数字债券的成功发行是推动阿布扎比资本市场结构性创新的关键一步，ADX将持续发挥平台优势，推动技术融合与制度对接。

阿布扎比第一银行集团首席财务官拉尔斯·克雷默指出，此次合作提升了金融产品的透明度、安全性与效率，体现出阿联酋开放包容的监管环境。

汇丰中东阿联酋首席执行官穆罕默德·马尔祖基表示，此次数字债券的发布，是将区块链代币化从理念变为现实的重要实践，为中东地区金融科技发展树立新标杆。

