2025年NBA阿布扎比赛将向全球200多个国家和地区直播

阿通社阿布扎比2025年7月3日电 阿布扎比文化和旅游部与美国国家篮球协会3日宣布，全球200多个国家和地区将通过电视频道和数字平台转播2025年NBA阿布扎比赛，这一举措彰显了阿布扎比在全球体育版图中日益重要的地位，以及其在吸引顶级国际体育赛事方面的重要作用。

赛事将于10月2日和4日在阿提哈德竞技场举行，纽约尼克斯队和费城76人队将进行两场季前热身赛，这是阿布扎比文化和旅游部与美国国家篮球协会长期合作伙伴关系的组成部分。

该合作项目除主办比赛外，还包括阿联酋青少年人才培养计划，自2022年以来已吸引约2万名参与者，同时开展多项社区互动活动、以健康福祉和可持续发展为重点的社会责任倡议，以及NBA 2K电子竞技联赛活动，现役和退役篮球明星将参与其中。

本次赛事汇聚了美国职业篮球联盟顶尖球员，包括纽约尼克斯队的贾伦·布伦森、卡尔-安东尼·唐斯和米卡尔·布里奇斯，以及费城76人队的乔尔·恩比德、保罗·乔治和泰瑞斯·马克西。

阿布扎比文化和旅游部与美国国家篮球协会宣布开始销售比赛门票。这是阿联酋首都第三次承办此项赛事，作为推动篮球运动在该地区发展的全球系列活动的一部分。