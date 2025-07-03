G42集团推出AI驱动采购平台 提升运营效率达40%

阿通社阿布扎比2025年7月3日电 阿联酋科技集团G42今日宣布，正式启用由其子公司Inception开发的AI智能采购平台“In Business Procurement”，成为阿布扎比首个在企业采购中全面引入人工智能技术的机构，标志着阿联酋在推动数字政府与智能企业方面迈出关键一步。

据介绍，该平台可将采购与签约流程周期缩短多达40%，并节约7%至10%的运营成本。其核心能力依托于领先的大语言模型GPT-4o与LLaMA，能够将寻找新供应商的速度提升三倍，并确保合同合规率超过90%。

平台具备对话式AI、合同智能检索、供应商评估、风险预测与多语言支持等功能，可无缝接入现有企业系统，为管理层提供全流程可视化与实时分析，显著提升采购响应效率。

G42集团供应链副总裁阿什拉夫博士表示，通过该平台，集团将采购周期从过去的3个月压缩至10天，不仅加快了执行节奏，更显著提升了风险把控、合同合规和支出透明度。

他指出，该平台的推出是采购职能向智能化转型的重要里程碑，也反映了阿联酋政府推动AI与关键业务深度融合的国家战略。

Inception公司服务交付副总裁玛利亚·桑切斯表示，该平台是Inception开发的一系列AI企业解决方案之一，旨在借助本地部署的安全云基础架构，推动流程自动化并提升部门协同效率。

G42与Inception表示，将继续依托集团“智能网络”发展战略，推动AI技术落地，助力构建更敏捷高效的组织体系和增长型经济体，助力阿联酋加速实现“数字未来”目标。

