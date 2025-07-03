阿联酋向加沙医院捐赠12吨药品 支援医疗系统

阿通社哈伊马角2025年7月3日电 海湾制药工业公司向加沙地带的医院捐赠了一批医疗物资。此次捐赠是在与萨克尔·本·穆罕默德·卡西米基金会协调下完成的，是“英勇骑士3”行动的一部分，亦属于阿联酋持续支持巴勒斯坦人民的人道主义努力框架内的举措。

在加沙医疗体系面临严重恶化的背景下，此次捐赠尤显重要。由于持续加剧的人道主义危机，当地医院正遭遇药品和医疗用品严重短缺。

本次捐赠的药品总重量为12吨，经过精心挑选，以满足加沙医院的基本需求。

援助药品包括用于治疗消化系统疾病的药物，用于治疗细菌与真菌感染（包括皮肤感染）的抗生素，以及多种形式的止痛药和退烧药，如片剂、滴剂和注射剂。

此外，捐赠物资还包括用于治疗季节性和皮肤过敏症状的抗过敏药，以及用于烧伤和创伤治疗、促进皮肤细胞再生的外用药膏。

该举措展现了阿联酋一贯对加沙医疗体系的支持承诺。此前，阿联酋亦通过与世界卫生组织的合作进行捐赠，以增强该组织应对紧急医疗需求的能力。

通过持续援助，阿联酋再次重申其坚定立场，坚定支持巴勒斯坦兄弟人民，在艰难时刻提供帮助，延续其一贯的人道主义精神，在全球范围内向受灾民众伸出援手。