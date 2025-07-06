阿布扎比王储与巴西总统会晤 共促双边合作新发展

阿通社里约热内卢2025年7月6日电 在出席第17届金砖国家领导人峰会期间，阿布扎比王储谢赫哈立德·本·穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下在巴西里约热内卢会见巴西总统路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦阁下，双方就进一步加强双边关系及重点领域合作进行了深入交流。

此次会晤在两国牢固的历史友谊基础上展开，为扩大关键领域合作、实现可持续发展目标和增进两国人民共同利益提供了坚实基础。

会谈伊始，卢拉总统对谢赫哈立德及其代表团的来访表示热烈欢迎，强调巴西与阿联酋之间关系紧密，长期以来在多个层面保持积极合作。

谢赫哈立德转达了阿联酋总统谢赫穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下对卢拉总统的诚挚问候，并祝愿巴西共和国繁荣昌盛、人民幸福安康。谢赫哈立德同时对总统阁下及巴方的热情接待表示感谢。

他表示，阿联酋高度重视与巴西的战略伙伴关系，该关系在过去数十年间不断发展，已成为建立在互信与共同利益基础上的合作典范。他指出，两国携手走过五十余年，取得诸多成果，这得益于双方领导人致力于推动在重要领域的合作，以实现包容性和可持续性发展，造福两国人民。

卢拉总统也委托谢赫哈立德殿下转达其对阿联酋总统的亲切问候，并祝愿阿联酋持续繁荣发展。

双方回顾了阿联酋与巴西五十余年来在政治、经济等多个领域的合作历程，并就未来加强重点领域合作、提升伙伴关系深度和广度表达了共同愿望。

会谈中还出席的有：国际合作事务国务部长莉姆·哈希米阁下、外贸部长塔尼-本-艾哈迈德-泽尤迪博士阁下、国务部长艾哈迈德-阿里-赛义格阁下等。