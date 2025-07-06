海合会国家年降雨量同比增近四成 仍低于历史均值

阿通社马斯喀特2025年7月6日电 据海湾阿拉伯国家合作委员会统计中心最新数据，2023年海合会国家平均降雨量达97.2毫米，同比上升39.6%，但仍低于1980至2009年的长期平均值109.6毫米。

数据显示，2023年海合会各国用于收集地表径流的水坝数量升至861座，较2022年增加7座。

在气候方面，2023年该地区录得最高平均气温为48.2摄氏度，高于前一年的46.8摄氏度。最低平均气温也有所上升，2023年为9.5摄氏度，而2022年为5摄氏度。

统计中心指出，海合会国家拥有丰富的太阳能资源，1999年至2018年间日均太阳辐射量介于5.6至6.4千瓦时/平方米之间，展现出利用太阳能发电的良好前景。

据统计，2022年海合会国家太阳能发电量达1.08万吉瓦时，相较2013年实现显著增长，年均增长率达81.1%。同期，太阳能发电装机容量年均增长率达94.6%。

截至2023年，海合会国家气象观测站数量已达297个，较2013年的161个增长显著。所有成员国均已制定符合《仙台减灾框架（2015—2030）》的国家灾害风险管理战略。