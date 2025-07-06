阿联酋参加在巴西举行的金砖国家财长和央行行长会议

阿通社里约热内卢2025年7月6日电 阿拉伯联合酋长国参加在巴西里约热内卢举行的金砖国家财政部长和央行行长会议，强调通过多边平台加强全球金融治理的重要性。

阿联酋代表团由财政事务国务部长穆罕默德·本·哈迪·侯赛尼阁下率领，包括央行和财政部相关负责人。此次会议由2025年金砖国家轮值主席国巴西主持。

会议设置了财政部专场、央行专场以及联合会议三个主要环节，重点探讨全球经济展望、金砖国家在国际经济治理中的作用、气候融资及经济政策协调等议题。

侯赛尼阁下在发言中表示，阿联酋参与金砖国家合作体现了其对加强全球金融体系未来发展国际对话的承诺，旨在推动建立多边合作框架应对发展挑战。他强调，新兴经济体和发展中国家通过金砖国家等平台开展建设性伙伴关系，为提升全球经济治理、扩大创新融资渠道、支持长期金融稳定提供重要机遇。

阿联酋于2024年1月正式加入金砖国家，此前该国于2021年10月已加入金砖国家新开发银行。作为金砖国家成员，阿联酋致力于深化与成员国的经济合作，巩固其全球经济枢纽和多边合作伙伴地位。