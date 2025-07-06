阿布扎比王储代表阿联酋总统出席金砖峰会

阿通社里约热内卢2025年7月6日电 阿布扎比王储谢赫哈立德·本·穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下6日代表阿联酋总统谢赫穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下，率领阿联酋代表团出席在巴西里约热内卢举行的第十七届金砖国家领导人峰会。

据悉，本届峰会由巴西担任轮值主席国，以“加强全球南方合作，促进更加包容和可持续的治理”为主题，吸引了来自金砖国家及受邀国家的领导人、国际组织和地区组织代表出席。

谢赫哈立德殿下在峰会上发表阿联酋国家讲话，转达阿联酋总统谢赫穆罕默德殿下对与会国家的问候，并表达阿联酋对峰会成功召开的良好祝愿。谢赫哈立德指出，金砖国家集团是加强对话、促进战略接近、应对全球经济、人道和地缘政治挑战的重要平台。

他表示，构建基于可持续发展与共同繁荣的国际伙伴关系，将有助于推动各国人民福祉，并加强国家间的合作利益。

谢赫哈立德强调，阿联酋始终坚定支持建设性对话与经济融合，认为这是实现全球稳定的重要支柱。他同时表示，阿联酋支持扩大金砖国家合作范围，加强与地区集团及国际组织的战略协调。

峰会期间举行高级别对话会，围绕全球南方国家合作、全球治理改革、本币贸易机制、绿色经济转型、气候融资机制及人工智能治理等议题展开深入讨论。

会议一致认为，应进一步加强在粮食安全、卫生健康、科技发展等关键领域的合作，以推动包容性与可持续发展，实现全球人民的共同期望。

阿联酋作为金砖国家新成员，这是其第二次以正式成员身份参加峰会。金砖国家成立于2009年，旨在加强新兴经济体的政治和经济合作。