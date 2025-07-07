阿联酋三机构否认向数字货币投资者发放黄金签证

阿通社阿布扎比2025年7月6日电 阿联酋联邦身份、公民、海关和港口安全管理局、证券和商品管理局以及虚拟资产监管局6日联合发表声明，明确否认有关“阿联酋向数字货币投资者发放黄金签证”的网络传言。

据悉，阿联酋黄金签证的发放遵循清晰、严谨且经官方认证的程序，仅面向特定群体，包括房地产投资者、企业家、杰出人才、科学家与专业人士、优秀学生和毕业生、人道主义领域人士以及“第一道防线”的工作者。数字货币投资者不属于上述签证适用对象。

证券和商品管理局表示，其始终依据国际认可的标准规范国家金融体系和证券商品服务体系。相关措施旨在保障透明度与可信度，增强海内外投资者信心，助力阿联酋吸引优质资本、营造可持续投资环境。

该局进一步强调，数字货币投资活动须遵守相关法律法规，与黄金签证政策无任何直接关联。投资者应通过可靠渠道获取信息，避免受误导性或欺诈性消息影响。

虚拟资产监管局则指出，所谓“虚拟资产投资者在迪拜可获黄金签证”的说法并不属实。该局呼吁投资者与消费者仅通过持牌并受监管的公司开展虚拟资产服务与投资活动。

据介绍，虚拟资产监管局（VARA）致力于最高水准的风险防控，并与证券和商品管理局、联邦及地方执法部门保持有效协作，以建设安全运行机制，始终将消费者保护置于首位。

VARA同时强调，所有获得其许可的公司必须严格遵守迪拜政府和相关联邦部门设定的签证管理规定。TON公司并未获得VARA的任何许可或监管资质。

三家机构共同呼吁公众与投资者提高警惕，仅通过政府官网或官方渠道获取黄金签证相关信息，切勿轻信网络上的不实广告与推介。有关黄金签证详情，可访问联邦身份、公民、海关和港口安全管理局官网：www.icp.gov.ae。

