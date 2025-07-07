金砖国家“智慧海关”示范中心在厦门启用

阿通社厦门2025年7月7日电 据中央广播电视总台报道，金砖国家“智慧海关”示范中心6日在福建省厦门市正式启用。该中心通过构建金砖国家“智慧海关”示范中心网络、搭建能力建设共享平台、展示建设与合作示范案例，为金砖国家间经贸往来提供有力支持。

该中心是中国发起的“智慧海关”合作伙伴计划的重要举措之一，旨在搭建金砖国家“智慧海关”建设与合作的互动平台，围绕“建设示范中心网络”“开展能力建设与交流合作”以及“打造示范点”三项任务，推动讲好中国海关故事，深化国际合作。

据介绍，金砖国家“智慧海关”示范中心网络设有中文、英文、俄文和阿拉伯文四种语言版本，涵盖金砖贸易、合作会议、信息动态、企业服务四大板块，内容包括金砖国家进出口贸易数据、海关新闻动态、智慧海关建设案例以及企业服务信息，为各国海关了解中国经验提供了便捷窗口，也为企业获取贸易监管政策信息开辟了新渠道。

在能力建设方面，示范中心建立了覆盖海关业务、科技应用和中华传统文化等多领域的双语课程体系，组建了超过100人的师资队伍，将通过“理论+实训”“业务+文化”相结合的教学模式，深化与金砖国家海关的交流合作。

此外，展示中国“智慧海关”建设成果与合作案例也是该中心的重要内容。海关总署已在全国范围内遴选首批“智慧海关”建设与合作示范案例，通过实地展示、多维度呈现建设成效，为包括金砖国家在内的发展中国家提供切实可行的智慧海关建设方案。