日本5月实际工资同比下降2.9% 连续第五个月下滑

阿通社东京2025年7月7日电 据政府数据显示，日本5月份实际工资同比下降2.9%，连续第五个月下降，创近两年来最大跌幅，主要原因是工资增长持续滞后于通胀。

据了解，作为消费者购买力重要指标的实际工资，其最新跌幅较4月份修正后的2.0%进一步扩大，为2023年9月以来的最大降幅。

据共同社援引厚生劳动省消息，实际工资大幅下滑主要由于奖金减少所致。

官方表示，5月份名义工资（即工人平均月度现金收入总额，包括基本工资和加班费）增长1.0%，达到30万0141日元（约2000美元），连续第41个月保持上涨。

此前，根据该国最大工会联合会数据，日本企业在今年春季工资谈判中同意平均加薪5.25%，这是连续第二年加薪幅度超过5%。

据悉，5月份消费者价格上涨4.0%，主要受大米和其他食品成本上升推动，使得经通胀调整后的实际工资仍处于负增长区间。

据了解，本月平均工资受到特殊收入减少拖累，包括奖金和交通补贴在内的特殊收入下降18.7%，降至1万2595日元。