趋势研究与咨询中心在巴黎启动虚拟办公室

阿通社巴黎2025年7月7日电 趋势研究与咨询中心在法国首都巴黎启动虚拟办公室，旨在加强区域和国际智库间的知识交流，体现该中心专注于产出高质量知识的全面研究战略。

据了解，新办公室依托先进数字基础设施，能够远程举办科学活动、组织虚拟研讨会，并制作阿拉伯语和法语双语知识内容，通过"趋势"数字平台向用户提供服务。

官方表示，虚拟开幕仪式有来自研究人员、国际合作伙伴的精英以及法国和阿拉伯世界智库、学术机构代表参加，会上展示了办公室目标和下一阶段工作计划。

据悉，"趋势"巴黎办公室的主要目标包括：通过在阿拉伯世界与法语区智库、大学和研究机构间建立有效伙伴关系来加强学术联系，鼓励联合科学项目和经验交流，重点加强与法国这一法语区研究中心枢纽的知识合作。

此前，该办公室还致力于监测和分析法语知识产出，特别是在数字化、人工智能、地缘政治变化、社会和环境问题等领域，并将其翻译或简化后提供给阿拉伯读者。

据了解，办公室还将通过组织阿拉伯语-法语双语研讨会、会议和出版物，构建思想文化交流平台，促进围绕气候变化、数字安全等全球共同关注议题的多方对话。

趋势研究与咨询中心首席执行官穆罕默德·阿卜杜拉·阿里博士表示，在法国首都开设新办公室有助于提升科学界发展水平，支持该领域的国际合作。他补充说，宣布启动法国办公室体现了该中心致力于推进科学研究、知识创新，将其作为实现可持续发展和人民福祉的主要工具。