阿布扎比王储会见金砖峰会工作团队

阿通社里约热内卢2025年7月7日电 阿布扎比王储谢赫哈立德·本·穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下会见参加第17届金砖国家领导人峰会的阿联酋工作团队。

峰会于6日至7日在巴西里约热内卢举行，这是阿联酋自2023年加入金砖国家以来第二次参加领导人峰会。工作团队由阿联酋外交部经贸事务部长助理、金砖国家事务协调人赛义德·穆巴拉克·哈杰里阁下率领。

谢赫哈立德在会见开始时欢迎团队成员，赞扬了他们在确保阿联酋成功参与峰会工作中的努力。他向团队转达了阿联酋总统谢赫穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下的问候，并祝愿大家在服务祖国、提升国家地位方面取得成功。

会见期间，谢赫哈立德了解了阿联酋参加金砖国家会议的最新进展，以及旨在加强与成员国在经济、贸易和投资领域合作的计划和战略。

谢赫哈立德强调了巩固阿联酋在金砖国家中积极存在的重要性，指出这体现了国家领导层的方针和阿联酋在构建平衡可持续全球伙伴关系方面的未来愿景，有助于巩固阿联酋作为国际经济领先目的地的地位。