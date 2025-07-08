中国成立首个深空探测领域国际科技组织

阿通社合肥2025年7月8日电 据人民日报海外版报道，国际深空探测学会成立大会7日在安徽合肥举行。这是中国首个深空探测领域国际科技组织。

国际深空探测学会由深空探测实验室、中国国家航天局探月与航天工程中心、中国宇航学会、中国空间科学学会及法国行星探测地平线2061五家单位联合倡议，汇聚20位国内院士与31名国外科学家共同发起申请，历经两年多筹备，于今年4月经国务院批准，成为在民政部注册具有独立法人资格的非营利性国际科技组织。

“该学会的成立对中国航天国际交流与合作至关重要，是全球航天界协同创新的重要标志，对于汇聚全球力量、推动科技进步、深化文明互鉴、在外空领域构建人类命运共同体具有深远意义。”中国探月工程总设计师、中国工程院院士吴伟仁说，诚挚邀请全球航天界、科技界的科学家、工程师们积极加入学会，共同为人类探索宇宙奥秘作出积极贡献。

未来，学会将围绕月球探测、行星际探测、小行星防御等领域，研究国际深空探测发展态势，明确空间探索科学方向和技术路径；举办高水平国际学术活动，搭建广泛合作交流平台，凝聚全球科学家智慧；推动深空科学技术成果转化，服务经济社会发展；组织科学普及展览展示、国际教育培训，推动全球航天科技人才培养；出版发行国际学术刊物、开展国际重大项目和杰出科学家奖项评选，激励全球科学发现和科技创新等。